العالم اليوم - مصر ترسل طائرتي مساعدات طبية إلى السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 07:19 مساءً - أرسلت مصر طائرتين عسكريتين إلى مطار بورتسودان، الثلاثاء، لنقل مساعدات طبية إلى السودان الذي يشهد صراعا منذ أكثر من شهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش إنه "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان، محملتان بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى "سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، المقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم في القنصلية المصرية ببورتسودان".

وكانت مصر استعادت رعاياها من السودان، مع بدء المعارك بين طرفي الصراع منتصف شهر أبريل الماضي.