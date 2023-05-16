العالم اليوم - بيانات اقتصادية صينية ضعيفة تهبط بأسعار الذهب الأسود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 08:20 مساءً - انخفضت العقود الآجلة للنفط، الثلاثاء، بعدما محت بيانات اقتصادية صينية أضعف من المتوقع أثر رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي.

وتأثرت الأسعار ببيانات أظهرت نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة أقل كثيرا من التوقعات في أبريل، وهو ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد فقد زخمه في بداية الربع الثاني.

تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 15 سنتا إلى 75.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الأميركي بواقع 13 سنتا إلى 70.98 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين، بعد سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

ولكن ارتفاع استهلاك المصافي الصينية 18.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل لأعلى مستوياته على الإطلاق ساهم في الحد من خسائر النفط.

وقال فيل فلين، المحلل لدى "برايس فيوتشرز غروب" إن هناك الكثير من القلق بشأن الأرقام الصناعية الصينية "لكن إذا نظرت إلى أرقام الطلب الفعلية هناك أو معدلات استهلاك المصافي فهم يقتربون من تحطيم أرقام قياسية".

ورفعت وكالة الطاقة العالمية توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ 102 مليون برميل يوميا.

وقالت إن التعافي الصيني بعد رفع قيود كوفيد-19 فاق التوقعات، مع بلوغ الطلب مستوى قياسيا عند 16 مليون برميل يوميا في مارس.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية، الاثنين، إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام للتسليم في أغسطس لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي.