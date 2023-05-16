حاجة اردنية تهدي ولي العهد “شماغ مهدب” خلال زيارته منزلها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- لبّى سمو ولي العهد الأمير الحسين، دعوة الحاجة ترفة عبيدات (أم مهند) لزيارة منزلها في قرية حرثا شمال مدينة إربد. وقدمت الحاجة التي تبلغ من العمر 83 عاماً، لسمو الأمير شماغا قامت بتهديبه بنفسها، كهدية بمناسبة اقتراب موعد زفاف سموه. وعبرت أُسرة الحاجة عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لسمو ولي العهد وخطيبته الآنسة رجوة آل سيف.

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