دبلوماسى روسى: موسكو واجهت تهديدا لأمنها القومى إثر سياسات الناتو

وقال جاتيلوف، فى الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح، "إن تهديد أمن روسيا إثر التنمية الاستراتيجية للآراضى الروسية كان حقيقيا وخطيرا وأشبه بما شهدته الولايات المتحدة خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
ورفض الدبلوماسى الروسى الاتهامات التى وجهتها واشنطن ودول أخرى فى حلف شمال الأطلسى ضد موسكو والتى تدعى أن الصراع فى أوكرانيا كان "عدوانًا غير مبرر".. موضحًا: "أنه عندما اُتخذ قرار بشأن إطلاق عملية عسكرية خاصة، أخذت روسيا فى الاعتبار العديد من العوامل الأمنية".
كما أشار، فى هذا الصدد، إلى "اتفاق نظام كييف من حيث المبدأ على تسريع التنمية الإستراتيجية للأراضى الأوكرانية من قبل حلف الناتو النووى (المعادى لروسيا) وكذلك (الخصمان النوويان لبلادنا - الولايات المتحدة وبريطانيا)".
وأوضح أن هذه الدول كانت "تنتهج سياسة معادية لروسيا بشكل علنى قبل الأحداث الجارية فى أوكرانيا بوقت طويل".
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