بايدن يحذر من تبعات كارثية على الاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، أكد بايدن عبر حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قبل اجتماعه المرتقب مع رئيس مجلس النواب الأمريكى، الجمهورى كيفن مكارثى، أنه تم خلال عامين من ولايته توفير مزيد من الوظائف مقارنة بأى رئيس آخر خلال فترة رئاسته لمدة أربع سنوات.
وأضاف: "لكن إذا دفعنا الجمهوريون فى مجلس النواب إلى التخلف عن السداد، فقد نفقد 8 ملايين وظيفة، مما سيدمر تقدمنا الاقتصادى"، محذرًا من أن التخلف عن السداد ليس خيارًا.
يشار إلى أن الجمهوريين، يطالبون وهم الأغلبية، بربط أى زيادة فى سقف الدين الذى تحدده الحكومة لنفسها بخفض فى الإنفاق.
من جانبها، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، مجددًا من أن مواردها المالية قد تعجز عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول الأول من يونيو، وهو ما سيؤدى إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة وعلى الأرجح إلى انكماش اقتصادى حاد وفقًا لخبراء اقتصاديين.
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