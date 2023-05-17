وأكد قائد قوات الأسطول الأمريكى، الأميرال داريل كودل، فى مقابلة مع مجلة "ديفنس نيوز" الأمريكية - أن صغر حجم قوات الأسطول الأمريكى لن يأتى على حساب القدرة العملياتية لوحدات الأسطول الأمريكى، فى ضوء ما يشهده من منافسة مستمرة ومعتادة من نظيريه الروسى والصينى، الذين يتصاعد حضورهما وانتشارهما بصورة متسارعة.
وتقول مجلة "ديفينس نيوز"، إن "خطة كودل" أخذت فى اعتبارها الأولويات الأربعة لجاهزية القوات، التى وضعها رئيس أركان القوات البحرية الأمريكية، الأميرال مايك جيلداى، بإعطاء الأولوية للإنفاق على الأفراد، والصيانة، وقطع الغيار، والتدريب، واعتبرت ذلك كله بمنزلة "نقطة البداية"، التى تنطلق منها الخطة لكى "تتحول تلك الجاهزية إلى قدرة عملياتية أكثر فتكاً"، رغم قلة حجم القوات.
وتركز "خطة كودل" رباعية الأركان على تحسين قدرة ميزانيات سلاح البحرية الأمريكى على تحقيق عنصر الجاهزية، وكيفية تنفيذ برامج التدريب، والسبل المثلى لتوظيف تلك القوات الجاهزة فى الداخل والخارج.
وتشير "ديفينس نيوز" إلى أنه منذ تولى الأميرال كودل، منصبه كقائد لقوات الأسطول الأمريكى فى ديسمبر 2021، سعى حثيثًا إلى تعظيم قدرات سفنه وطائراته لتلبية المتطلبات العملياتية لقادة سلاح البحرية.
وضمن خطته لتطوير قوات الأسطول الأمريكى، تبنى الأميرال كودل، فكرًا جديدًا أطلق عليه "مفهوم أطلسى واحد"، بما يساعد على مشاركة القوات البحرية الجاهزة فى أرجاء المحيط الأطلنطى.
وفى حال نجحت أركان "خطة كودل" الثلاثة الأخرى فى خلق قوات بحرية أكثر جاهزية وأكثر فتكًا، فإن رؤية "أطلسى واحد" سيسهل تطبيقها على أرض الواقع، ولاسيما لردع روسيا، أو للرد على أى تهديدات روسية على جانبى المحيط الأطلسى.
ويشير القائد الأمريكى إلى أن "مفهوم الأطلنطى الواحد" لن يعمل إلا إذا كانت السفن قادرة على العمل خارج نطاق جداول الانتشار المعتادة لها، وهو أمر لا يطبق حاليا، غير أنه يطمح إنجاز ذلك من خلال تفعيل بقية أركان خطته بتحسن برامج التدريب والجاهزية العملياتية بين قطع الأسطول سفنه وطائراته وعناصره القتالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرية الأمريكية: أسطولنا أقل مما نطمح ولكنه سيكون أكثر فتكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.