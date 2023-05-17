قيادات النمسا تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الأزمة

وأضاف رئيس النمسا فى كلمة له، أمس الثلاثاء، بمناسبة افتتاح القمة النمساوية العالمية للمناخ - أن الجفاف والجوع ونقص المياه تسببت بصراعات إقليمية وحروب أهلية فى مناطق مختلفة من العالم، موضحًا أن أزمة المناخ وتأثيراتها تزيد من المخاطر الأمنية بشكل كبير، ويمكن أن تؤثر على الجميع في المستقبل.
ومن جانبه قال المستشار النمساوى كارل نيهامر: "لدينا القوة، هو شعار قمة النمسا العالمية لهذا العام، وعدم اليقين الجيوسياسى والتهديدات لإمدادات الطاقة والتضخم المرتفع ليست سوى بعض التحديات الحالية التى تؤثر على حياة الجميع".
وأشار إلى انه سيتم خلال المؤتمر عرض المشاريع الناجحة فى مجال الطاقة وحماية المناخ، وكذلك الحلول التكنولوجية المتقدمة لمكافحة التلوث البيئى، مضيفا: "إننا نتحمل جميعا المسئولية عن كوكبنا، ومن أجل القيام بذلك علينا أن نتعاون حيث أننا لا نستطيع إلا أن نكسب المعركة ضد تغير المناخ معا".
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