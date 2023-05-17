جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ذا جريك ريبورتر" اليونانية أمس الثلاثاء، يأتى ذلك فى إطار برنامج تحديد مسبق لمواقع رجال الإطفاء يتم تنفيذه فى إطار "آلية الحماية المدنية الأوروبية UCPM". ويتكون رجال فرق الإطفاء من دول: بلغاريا وفرنسا وألمانيا ورومانيا وسلوفاكيا، حيث من المقرر أن يتم تمركزهم فى العاصمة أثينا ومدينتى سالونيك وأولمبيا القديمة، بهدف المساعدة فى إخماد حرائق الغابات فى حال نشوبها، فضلا عن تبادل المعرفة الفنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تستعد لـ حرائق الغابات بأكثر من 180 رجل إطفاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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