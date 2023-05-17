النواب الجمهوريون: أزمات ترامب لن تمنعه من الترشح للرئاسة

جدة - نرمين السيد - رجح أعضاء الحزب الجمهورى فى الكونجرس الأمريكى ألا تؤثر المشاكل القانونية المتنامية التى يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، على فرص ترشيحه من قبل الحزب لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.





ورغم قلقهم من أن حكم المحكمة الجنائية الذى يثبت مسؤوليته عن اعتداء جنسى قد يشكل عقبة جدية أمام عودته إلى البيت الأبيض، إلا أنهم يعتقدون أنها لن تعوق مسيرته السياسية.

وأضاف النواب إن اكتشاف هيئة محلفين فى نيويورك أن اعتداء ترامب جنسياً على إى جين كارول، فى منتصف التسعينيات هو أكثر خطورة وربما أكثر ضرراً لموقفه مع الناخبين المتأرجحين من المعركة القانونية للرئيس الأسبق، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

لكن حتى منتقدى الحزب الجمهورى الأكثر صخبًا يتوقعون أن ذلك لن يؤذيه بشكل خطير مع الناخبين الجمهوريين الأساسيين، الذين وقفوا إلى جانب ترامب خلال العديد من عواصف النقد والجدل. وقال السناتور ميت رومنى: "لا أعلم أن ذلك يغير تقدمه فى استطلاعات الرأي".

وأضاف: "أعتقد أنه سيواصل تصدر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.. كنت أتوقع أنه سيكون المرشح الرئاسى لفترة طويلة، ولا أزال أتوقع ذلك".

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهورى، ويب جون ثون، الذى انتقد ترامب فى بعض الأحيان، إن الحكم البالغ 5 ملايين دولار ضد الرئيس السابق بتهمة الاعتداء الجنسى والتشهير لن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للناخبين الجمهوريين فى الانتخابات التمهيدية.

ولكنه حذر من أن حكم هيئة المحلفين الذى يثبت أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسى قد يزيد من تدهور موقفه مع الناخبين المتأرجحين فقط.