سياسى بارز يكشف عن خسائر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، يعتبر فاراج، الذى كان رئيسًا سابقًا لحزب "استقلال المملكة المتحدة" ومن أبرز المؤيدين للخروج، أن الانسحاب البريطانى ألحق ضررًا اقتصاديًا بالبلاد.
ويشير رجال الاقتصاد البريطانى إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد ترك ملايين العمال فى المملكة المتحدة نحو 1300 جنيه استرلينى أفقر مما لو بقيت المملكة المتحدة فى الكتلة التجارية الأوروبية.
وقال فاراج لقناة "بى بى سى" ونقلته الصحيفة: "لم نحقق المزيد فى الواقع منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.. أخشى أن ما أثبته خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى هو أنه سياسيا عديم الجدوى".
وأضاف: "لقد أسأنا إدارة هذا الأمر تمامًا"، معربًا عن اعتقاده أن المملكة المتحدة ليست تمامًا فى وضع أفضل اقتصاديًا عما كان الحال عليه حين كانت فى الاتحاد الأوروبى.
يشار إلى أن فاراج، كان أحد أهم الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خلال ترأسه لحزب استقلال المملكة المتحدة والذى كان هو من أبرز مؤسسيه.
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