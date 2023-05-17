جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندى.. وفقدان 39 شخصا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "فرانس 24"، إنه "حتى الآن لم يتم العثور على أى من المفقودين"، مشيرا إلى أن الرئيس الصينى شى جين بينج أمر بإطلاق عملية بحث وإنقاذ.

ويضم طاقم السفينة 17 صينياً و17 إندونيسياً وخمسة من الفلبين، حسبما نقلت قناة "سى سى تى فى" التلفزيونية الحكومية.

وأوضحت القناة أن السفينة المملوكة لـ"بنجالى جينجلو فيشرى كو"، الشركة الصينية المتخصصة بصيد السمك جنحت الثلاثاء قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين.

وقالت إن أستراليا ودول أخرى أرسلت فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، فى حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة فى عمليات البحث.

وأطلقت الحكومة الصينية خطة طوارئ تشمل سفارات وقنصليات فى أستراليا وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا والفلبين ودولا أخرى، حسب المصدر نفسه.

وتمتلك الصين أكبر أسطول فى العالم للصيد فى المياه العميقة. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن هذا الأسطول كان يضم فى 2022 حوالى 564 ألف سفينة صيد.