لجنة الانتخابات الموريتانية: نسبة المشاركة فى التصويت تجاوزت 70%

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم لجنة الانتخابات فى موريتانيا، تقى الله الأدهم، فى مؤتمر صحفى مساء أمس الثلاثاء فى نواكشوط، بأن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت 71%، فى حين بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات البلدية 73.2%، وفى انتخابات الجهة بلغت 70.48%.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات فى تشاور مستمر مع الأحزاب السياسية وتقف على مسافة واحدة من الجميع، كما تعتبرهم شركاء لها فى إنجاح المسار الانتخابى.

وأوضح فى رده على سؤال حول تأخر الإعلان عن نتائج الانتخابات، أن اللجنة لا ترغب فى التعجل بخصوص إعلان النتائج، نظراً لخصوصية هذا الاستحقاق الانتخابى، وكون عملية الفرز تحتاج للوقت.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تتبع آلية فرز مؤقتة يتم تحيينها أولا بأول عبر المنصة الإلكترونية للجنة، كما أنها تُخضع النتائج الأولية للتدقيق المستمر، بهدف الشفافية وتسريع وتيرة التعاطى مع المواطنين.

وأعرب عن ارتياح اللجنة لسير ووتيرة عملية الفرز حيث لا يوجد بها أى خلل، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتسلم اللجنة أى طعون حول عملية الاقتراع أو الفرز.