واشنطن: تصدى أوكرانيا للعملية العسكرية الروسية درس لتايوان

وقال الوزير الأمريكى -خلال جلسة استماع أمام لجنة بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، حول استراتيجية الدفاع التى تمتلكها تايوان إذا ما شنّت الصين هجوما عسكريا ضدها- "لقد تعلمنا عدداً من الدروس المهمة من الحرب فى أوكرانيا ضد روسيا"، مضيفا أن أحد هذه الدروس هو أنه حتى فى ظل قدرات غير متكافئة وتكتيكات وتقنيات غير متكافئة، يمكن لقوة أصغر أن تبلى بلاء حسناً فى الدفاع عن نفسها ضدّ قوة أكبر.
وشدد على أن التفويض الذى منحه الكونجرس للإدارة بسحب أسلحة من المخزونات الأمريكية وتزويد تايوان بها تماماً كما حدث مع أوكرانيا هو أمر بالغ الأهمية فى جهودنا لتزويد تايوان بما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها.
وقال أوستن "نحن نعمل على تلك المبادرة ونأمل أن يكون هناك ما نعلن عنه قريباً"، من دون أن يحدّد ماهية هذه المبادرة ومتى بالضبط يعتزم الإعلان عنها.
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