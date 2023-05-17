الخارجية الروسية: قرار صفقة الحبوب يعتمد على احترام مصالحنا

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا - أنه لن يكون هناك أى انحراف عن الامتثال للشروط التى تم تضمينها فى الاتفاقيات الملزمة للطرفين.

وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التى تم التوقيع عليها فى 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك.

واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو الجارى، فيما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات مصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعى الروسى بنظام "SWIFT"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتى – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.

وأشارت موسكو مرارا وتكرارا، إلى صعوبة استمرار الاتفاقية، فى ظل عدم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا من مجموعة الاتفاقيات.