العالم اليوم - لقاء مختلف.. "حفل تخرج" يجمع عبد الله الثاني وأوباما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 10:18 صباحاً - حضر العاهل الأردني عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا حفل تخرج ابنتهما الأميرة سلمى البالغة من العمر 22 عاما والتي حصلت على شهادة في علم الآثار من جامعة جنوب كاليفورنيا منذ عدة أيام.

ورافق الملك والملكة الأميرة إيمان وزوجها جميل ترميوثيس لدعم الأميرة الشابة سلمى. وكتبت الملكة رانيا على إنستغرام: "فخورة جدا بالاحتفال بتخرج سلمى من جامعة جنوب كاليفورنيا، مبارك حبيبتي". كما تظهر الصور التي تناقلتها وسائل إعلام لقاء الملك والملكة بالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد الحفل، حيث أن ابنته كانت تدرس لجانب الأميرة سلمى في ذات الفصل.

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