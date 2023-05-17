بكين تنتقد الحكم على العلاقات «الصينية-الروسية» بعقلية الحرب الباردة

جدة - نرمين السيد - أدلى تان كه فى، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية، بهذه التصريحات فى مؤتمر صحفى ردًا على سؤال حول التعليقات الحديثة لضابط عسكرى أمريكى حول العلاقات الصينية -الروسية.

وأوضح "تان" أنه بتوجيهات استراتيجية من الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والصينى شى جين بينج، أقامت الدولتان نمطًا لنوع جديد من العلاقات الدولية وأقامتا علاقاتهما على أساس عدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أى طرف ثالث بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال "المتحدث" إن تطوير شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا فى العصر الجديد، وتعميق التبادلات والتعاون بين الجيشين الصينى والروسي، يلبيان المصالح الأساسية لشعبى البلدين، ويساعدان فى دعم العدالة الدولية وكذا الأمن والاستقرار على الصعيدين العالمى والإقليمى.