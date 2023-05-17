العالم اليوم - آخر سفينة شحن تغادر أوكرانيا.. مصير اتفاق الحبوب بيد روسيا

انتم الان تتابعون خبر آخر سفينة شحن تغادر أوكرانيا.. مصير اتفاق الحبوب بيد روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 11:15 صباحاً - قال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه من المقرر أن تغادر آخر سفينة حبوب من ميناء في أوكرانيا، الأربعاء، بموجب اتفاق يتيح النقل الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق، بدعوى وجود عراقيل لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لفترة مبدئية مدتها 120 يوما في يوليو، وذلك للمساهمة في مواجهة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.

ووافقت موسكو على تمديد اتفاق البحر الأسود لمدة 120 يوما إضافية في نوفمبر، لكنها وافقت في مارس على تمديده 60 يوما فقط حتى 18 مايو لحين تلبية قائمة الطلبات المتعلقة بصادراتها الزراعية.

ولإقناع روسيا في يوليو بالسماح بتصدير الحبوب من البحر الأسود، وافقت الأمم المتحدة في الوقت نفسه على مساعدة موسكو فيما يتعلق بشحناتها الزراعية لمدة ثلاث سنوات.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين أمس الثلاثاء: "لا يزال هناك الكثير من الأسئلة دون رد فيما يخص جانبنا من الاتفاق. والآن يتعين اتخاذ قرار".

واجتمع مسؤولون كبار من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول الأسبوع الماضي لمناقشة اتفاقية البحر الأسود. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الثلاثاء "الاتصالات تجري على مستويات مختلفة. من الواضح أننا في مرحلة حساسة".

ويعتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه يمكن تمديد الاتفاق شهرين آخرين على الأقل.

وفي حين لا تخضع الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية التي فُرضت في أعقاب الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في فبراير 2022، فإن موسكو تقول إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام الشحنات.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن سفينة واحدة لا تزال موجودة في ميناء أوكراني بموجب الاتفاق ومن المقرر أن تغادر اليوم الأربعاء وتعبر الممر البحري مع حمولتها وهناك سفينة أخرى كانت في طريق العودة إلى تركيا أمس الثلاثاء وخمس سفن أخرى في انتظار عملية تفتيش في المياه التركية.