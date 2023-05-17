العالم اليوم - أسهم اليابان فوق مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة منذ 20 شهرا

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان فوق مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة منذ 20 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 11:15 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، فوق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021، مدعوما بتراجع الين وموسم قوي للأرباح المحلية.

تحركات الأسهم

أنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.84 بالمئة عند 30093.59 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 30115.32 نقطة في جلسة بعد الظهر.

وارتفع المؤشر بنحو 0.73 بالمئة و0.9 بالمئة في كل من الجلسات الأربع الماضية، في سلسلة متتالية تزامنت مع موسم تقارير أرباح.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فكان أداؤه معتدلا، وأغلق مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2133.61 نقطة.

ولكنه بلغ مجددا أعلى مستوياته في 33 عاما والتي سجلها الثلاثاء عندما صعد إلى 2136.39 نقطة في بداية التعاملات بعد الظهر.

واختُتم موسم الأرباح المحلية إلى حد كبير الاثنين وتخللته سلسلة من النتائج القوية والعديد من عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأسبوع.

وخلال تداولات الثلاثاء، عزز المؤشر نيكي مكاسبه وارتفع 0.73 بالمئة إلى 29842.99 نقطة، مسجلا أعلى مستوى عند الإغلاق منذ نوفمبر 2021.