القاهرة الإخبارية: السودان واليمن على رأس مباحثات وزراء الخارجية العرب

جدة - نرمين السيد - قال جمال الوصيف، مراسل "القاهرة إخبارية" من جدة، إن اليوم شهد اجتماعا على جلستين لكبار المسؤولين والمندوبين الدائمين فى الجامعة العربية، الأولى كانت عامة والثانية ناقشت ملفات مهمة وعددا من القضايا.





وأضاف "الوصيف" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن أبرز الملفات التى تناولها الاجتماع ملف سد النهضة والقضية الفلسطينية والأزمة السودانية، وأزمتى ليبيا واليمن. وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن ملف سد النهضة جرى الموافقة عليه بالإجماع من قِبل المندوبين الدائمين على طرحه والموافقة عليه ورفعه إلى وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم المقرر عقده غدًا، مؤكدا أن الجانب السودانى أدلى بتصريحات فى الاجتماع قائلًا: "كنا نأمل أن ترفع السودان بالتنسيق مع القاهرة ملف سد النهضة إلا أن الظروف التى تمر بها أحالت مشاركتها"، ومن أبرز الملفات أيضًا التى تناولها الاجتماع، القضيتان الفلسطينية واليمنية.

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