رئيس الوزراء الأسترالى يلغى قمة «قادة الرباعية» بعد انسحاب بايدن

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز اليوم الأربعاء، إلغاء اجتماع قمة قادة الرباعية الذى كان مقررًا الأسبوع المقبل فى سيدنى، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارته إلى أستراليا.





ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأسترالية على موقعها الإلكترونى عن ألبانيز قوله: "اضطر الرئيس بايدن إلى تحويل انتباهه إلى السياسة الداخلية، حيث يعمل على إبرام صفقة مع الجمهوريين لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها فى نهاية هذا الشهر".

وأضاف ألبانيز: "لأنه يجب حل ذلك قبل الأول من يونيو - وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية على الاقتصاد الأمريكى، والتى ستتدفق على الاقتصاد العالمى - كان عليه أن يتخذ هذا القرار بشكل مفهوم".

كما تابع رئيس الوزراء أن بايدن "يشعر بخيبة أمل" لأنه لم يتمكن من القدوم إلى أستراليا وأن قادة المجموعة الرباعية سيحاولون بدلاً من ذلك الاجتماع على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع فى هيروشيما.

وأشار إلى كل قادة الرباعية -الرئيس بايدن، ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي- سيحضرون فى مجموعة السبع، التى ستُعقد فى هيروشيما يومى السبت والأحد، لذا نحاول الاجتماع معًا خلال تلك الفترة الزمنية وسوف أجرى اجتماعا ثنائيا مع الرئيس بايدن.

وقال ألبانيز إنه لا يزال من الممكن أن يقوم رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، بزيارة سيدنى الأسبوع المقبل، لكن المسؤولين فى الدول الثلاث ما زالوا يحاولون تأكيد خططهم.