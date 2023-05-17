الأمم المتحدة: عدد الفارين من السودان سيبلغ مليون لاجئ هذا العام

جدة - نرمين السيد - وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن الأزمة السودانية تشكل عبء كبير على دول الجوار بسبب زيادة أعداد النازحين بالإضافة إلى احتمالية انتقال تلك الصراعات إلى دول المنطقة.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.