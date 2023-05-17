أوكرانيا: قواتنا تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد

جدة - نرمين السيد - وقال إيجور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى - "لسوء الحظ، فإن مستوى المعدات التى لدينا لا يزال غير كاف لشن هجوم مضاد، وقد توجه الرئيس زيلينسكى فى جولة أوروبية بهدف طلب حزمة جديدة من المساعدات العسكرية".

وأضاف أن أوكرانيا ترغب بشن هجوم مضاد ناجح قدر الإمكان، مشددا على أن "النجاح سيكون تحرير جميع الأراضى المحتلة فى أوكرانيا".

وكان الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى قد صرح فى وقت سابق، بأن "أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد، وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ فى الهجوم الآن، لكنها ستخسر الكثير من الأرواح".