أزمة «سقف الدين» تجبر بايدن على اختصار جولته الآسيوية

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس الأمريكى جو بايدن، اختصار جولته المزمعة فى آسيا، هذا الأسبوع، حيث يحرص على العودة إلى واشنطن، لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية مع الجمهوريين، حول سقف الدين، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية نقلًا عن مصدرين مطلعين على برنامج الرئيس الأمريكى، إنه سيختصر جولة فى آسيا هذا الأسبوع، ويعود إلى واشنطن لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية مع الجمهوريين لتفادى تخلف كارثى محتمل عن سداد الدين.

وألغى بايدن محطتين فى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع فى اليابان، وفق المصدرين.

ومن المقرر أن يتوجه بايدن، اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة فى قمة للدول الصناعية السبع تستضيفها هيروشيما، لكن البيت الأبيض أعلن أنه بصدد إجراء "إعادة تقييم" لبرنامج جولته، علمًا بأنه يفترض أن يتوجّه بعد اليابان إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.

وانتهت مفاوضات بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثي، بشأن سقف الديون الأمريكية، أمس الثلاثاء، بعد أقل من ساعة من بدئها، دون التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين.

وتحذر وزارة الخزانة الأمريكية من عواقب "كارثية" إذا ما بات متعذّرا على الإدارة الأمريكية أن تسدّد فواتيرها، ما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظفين الفيدراليين، وهو ما قد يؤدى إلى رفْع معدلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يترافق من تأثير على الشركات وحاملى الرهون العقارية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض جون كيربى، إن بايدن سيحضر بالتأكيد قمة "مجموعة السبع" فى هيروشيما، لكن بقية محطات الجولة غير مؤكدة.