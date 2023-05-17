القاهرة الإخبارية: روسيا تستهدف أنظمة باتريوت الأمريكية المقدمة لـ كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخباريو"، إن "سرعة صواريخ كينجال تسمح لها بالوصول إلى منشآت عسكرية فى أوكرانيا فى غضون دقائق".
وكان مصدر فى وزارة الدفاع الروسية، قد نفى فى وقت سابق، المزاعم حول أن منظومة "باتريوت" الأمريكية، تمكنت من إسقاط صاروخ "كينجال" الروسى فرط الصوتى، مؤكدا أن خصائصه التقنية تنفى هذا الادعاء.
ويأتى هذا بعد أن صرح رئيس الخدمة الصحفية فى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، باتريك رايدر بأن أوكرانيا أسقطت صاروخا روسيا من طراز "كينجال" بمساعدة نظام الدفاع الصاروخى باتريوت، الذى تم نقله مؤخرا إليها.
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