القاهرة الإخبارية: وزراء الخارجية العرب يجتمعون فى جدة تمهيدا للقمة العربية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، ببدء وصول عدد من وزراء الخارجية العرب لمقر انعقاد الاجتماعات التحضيرية بجدة، تمهيدا للقمة الـ 32 لجامعة الدول العربية.





وكان اجتماع مجلس الجامعة العربية قد انطلق أمس، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية. واستعرض المندوبون الدائمون الشق السياسى من جدول أعمال القمة، وناقشوا مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، التى تتضمن عدة محاور رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربى المشترك، فى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى بحثهم تطورات الأوضاع فى السودان، بحسب القناة الإخبارية.

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