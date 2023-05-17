العالم اليوم - مشهد مخيف.. نجم ضخم يبتلع كوكبا يدور حوله

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 01:19 مساءً - رصد علماء الفلك لحظة ابتلاع نجم لكوكب يدور حوله. فهل يمكن أن تواجهَ الأرض نفس المصير؟

وعبر علماء الفضاء عن دهشتهم من الموقف، فالمشهد مخيف جدا لنجم ضخم ابتلع كوكبا يدور حوله، امتصه بفعل الجاذبية وأفناه بناره.

وشاهد العلماء هذا المشهد المرعب في كوكبة عملاقة تسمى "كوكبة العقاب"، وهي شبيهة بطائر عملاق باسط جناحيه في الفضاء.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأميركي في ملاحظة فناء أحد الكواكب.

بل إنهم يعتقدون أن هذا هو مستقبل الأرض وأن ما حدث قد يصيب كواكب أخرى.

حين يتضخم حجم الشمس آلاف المرات بعد خمسة إلى سبعة مليارات عام، فتجذبها وتمتصها إلى حيث تفنيها.. محترقة بنيران مما لا عين رأت ولا أذن سمعت.

ولفت العلماء أن النجوم عندما تبلغ من العمر أرذله وتشيخ، تتغذى على الكواكب الدوارة حولها.

فهل يمكن للشمس ابتلاع الأرض؟