محكمة فرنسية تؤيد حكما بإدانة ساركوزى فى قضية فساد

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة نظرت اليوم فى الطعن على الحكم الصادر بحق ساركوزى، العام الماضى بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ فى ما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".

ويواجه ساركوزى اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ ومحاولة الحصول على معلومات مشمولة بالسرية من أحد كبار القضاة بقضية بيتنكور، بحسب القناة الإخبارية.