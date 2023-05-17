المخابرات البريطانية: إسقاط صواريخ «كينجال» إحراج لروسيا

جدة - نرمين السيد - وصفت المخابرات البريطانية نجاحات أوكرانيا بعد إسقاط صواريخ "كينجال" الروسية، بالموقف الحرج لموسكو، بعد ادعائها بأن الصاروخ الفرط صوتى لا يقهر، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "دير شبيجل" الألمانية.





وفقًا للمخابرات البريطانية، فإن النجاحات الأوكرانية الأخيرة ضد الهجمات الصاروخية الروسية تشكل انتكاسة كبيرة لروسيا، فى إطار الهجوم المضاد الذى تسعى له كييف بعد الدعم الغربى لها.

وأعلنت وزارة الدفاع فى لندن، أن أوكرانيا أسقطت عدة صواريخ تفوق سرعة الصوت من نوع "كينجال"، التى قال عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنها لا مثيل لها.

وأضافت أن حقيقة إسقاط طائرتين مقاتلتين وطائرتين هليكوبتر روسيتين فوق منطقة بريانسك غربى روسيا فى يوم واحد أمر مقلق للقوات الجوية الروسية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسي، نفى أمس الثلاثاء، مزاعم أوكرانيا بأنها أسقطت 6 صواريخ كينجال الفرط صوتية، خلال الليل، مؤكدًا أن موسكو لم تطلق هذا العدد.

ونقلت الوكالة عن شويجو قوله، إن كييف زعمت أنها أسقطت ثلاثة أمثال عدد الصواريخ التى أطلقتها روسيا بالفعل. ولا يبدو أن تصريحاته، كما نقلتها الوكالة، تشير تحديدًا إلى الضربة الأحدث.