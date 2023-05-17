مستشار بوتين السابق للقاهرة الإخبارية: زيلينسكى أداة فى أيدى أمريكا والناتو

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسى "الناتو" قدما الدعم الكامل إلى الجيش الأوكرانى، وزودوه بمعدات التسليح الأمريكية، ونظموا الهجمات ضد الجيش الروسى.





وفى حديثه لـ"القاهرة الإخبارية" أكد أن روسيا لديها جهاز استخباراتى قوى تمكن من الحصول على المعلومات الكافية بشأن التجهيزات الأوكرانية، الأمر الذى دفع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بتأجيل الهجمات المضادة المزعومة. وذكر أن "زيلنيسكى" لا يقود الحرب الدائرة فى أوكرانيا، بل هو مجرد أداة فى أيدى الديكتاتور الحقيقى الولايات المتحدة الأمريكية، والاستخبارات البريطانية والناتو، بحسب قوله. وأوضح "ماركوف" أن حل الأزمة مع أوكرانيا انتهى، خصوصا بعد شن هجمات على الكرملين بواسطة المسيرات، مؤكدًا أن أمريكا تتواجد فى كييف وهناك الكثير من المناوشات موجودة الآن، ويرى أن الشعبين الأوكرانى والروسى لديهما علاقات طويلة الأمد، فالشعب الأوكرانى جزء من السلافية.

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