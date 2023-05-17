العالم اليوم - تحفة رملية تثير الرعب على أحد شواطئ فلوريدا

انتم الان تتابعون خبر تحفة رملية تثير الرعب على أحد شواطئ فلوريدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 02:16 مساءً - استجابت الشرطة في فلوريدا، الثلاثاء، لنداء عاجل على أحد شواطئ الولاية ينذر بوجود تمساح ضخم، ليتبين لاحقا أنه مجرد تمثال رملي.

وأرفق قسم الشرطة صورة للحظة اكتشاف الأمر، على فيسبوك قائلا: "انظر إلى حجم هذا التمساح الذي حاول أحد ضباطنا القبض عليه على شاطئ جزيرة الكنز الليلة الماضية".

وجاء في المنشور: "نحن نحب الموهوبين الذين يصنعون أعمالا فنية على الرمال، ولكن لكونه موسم تعشيش السلاحف، تذكر أن تقوم بتسوية القلاع الرملية، والمنحوتات قبل أن تغادر، ستشكرك السلاحف البحرية".