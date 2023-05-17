العالم اليوم - الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 02:16 مساءً - ارتفع الدولار، الأربعاء، مستفيدا من مكانته كملاذ آمن في ظل احتمال التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة، إذ قلص المتعاملون مراهناتهم على أن يخفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة قريبا في أعقاب إعلان بيانات الإنفاق الاستهلاكي.

ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، من التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف الدين الأميركي، لكن لم يتم التوصل لشيء ملموس بعد.

وبعد الاجتماع قال الرئيس الأميركي إنه كان جيدا ومثمرا، لكنه أكد أيضا أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

بدوره قال مكارثي للصحفيين إن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن اتفاق لرفع سقف الديون. لكنه قال "من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع".

تحركات العملات

وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 102.96 مقابل سلة عملات رئيسية وهو أعلى مستوى منذ مطلع أبريل.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 136.99 ين، وصعد 0.5 بالمئة مقابل الإسترليني إلى 1.2422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل.

واستقر الدولار النيوزيلندي بشكل عام عند 0.6232 دولار.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملة الأميركية إلى 1.0831 دولار.

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 19.75 مقابل الدولار، وتواجه العملة ضغوطا منذ أن أدت نتائج الانتخابات الرئاسية إلى جولة إعادة،