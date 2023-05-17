العالم اليوم - التضخم يعاود الارتفاع في منطقة اليورو إلى 7% في أبريل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 02:16 مساءً - ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 7 بالمئة في أبريل الماضي متوافقا مع التوقعات مقابل 6.9 بالمئة في الشهر السابق، حيث تواصل الأسعار عنادها في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو.

وعلى أساس شهري تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع إلى 0.6 بالمئة في أبريل، مقابل 0.9 بالمئة في مارس، فيما كانت التوقعات 0.7 بالمئة.

وكان معدل التضخم بمنطقة اليورو قد تباطأ بأكبر وتيرة على الإطلاق في مارس الماضي إلى 6.9 بالمئة، مع انخفاض أسعار الطاقة، مسجلا أدنى مستوى في عام، بعد أن بلغ ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد تراجع على أساس سنوي في أبريل إلى 5.6 بالمئة متماشيا مع التوقعات، مقابل 5.7 بالمئة في مارس.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل الماضي لتصل إلى مستوى 3.75 بالمئة، في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وقالت المفوضية الأوروبية، أول أمس، إنها عدلت توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو بالرفع إلى 5.8 بالمئة في 2023 مقابل 5.6 بالمئة في التوقعات السابقة.

وتتوقع المفوضية أن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2.8 في المئة عام 2024، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

وحذر بيان المفوضية الأوروبية من أنه "فيما يبقى التضخم مرتفعا، يتوقع أن يتم تشديد شروط التمويل أكثر".