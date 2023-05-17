لافروف: أوروبا غير مستقلة فى قراراتها ومحكومة من واشنطن

جدة - نرمين السيد - وتابع لافروف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا غير مستقلة فى قراراتها ومحكومة من واشنطن. يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.

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