روسيا تجمد الحسابات المصرفية للسفارة الفنلندية فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الفنلندية، إنه تم تجميد الحسابات المصرفية للبعثات الفنلندية فى روسيا، ويجرى التحقيق فى الوضع، مشيرة إلى أن الوضع خطير، والقضية قيد التحقيق.

يشار إلى أنه فى أبريل الماضى، قام مكتب المحضرين القضائيين الفنلندى، بتجميد الحسابات المصرفية للمركز الروسى للعلوم والثقافة، فى مصرف "نورديا".