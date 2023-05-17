جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إننا سنستمر فى التعاون مع بيلاروسيا بالعديد من القضايا، مشيرا إلى أنه تم مناقشة موضوعات الاستقرار العالمى ومنع انتشار الأسلحة.





وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى مع نظيره البيلاروسى سيرجى ألينيك، أنه تم التأكيد على أهمية تدشين مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". يشار إلى أن ألينيك يقوم بزيارة رسمية لروسيا فى الفترة من 15 إلى 17 مايو، أجرى خلالها محادثات مع رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو ونظيره الروسى سيرجى لافروف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: أكدنا أهمية تدشين مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.