فى 30 يوما.. جهود مصرية لاحتواء الأزمة السودانية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بذلت الدولة المصرية منذ اليوم الأول من اندلاع الأزمة السودانية فى منتصف أبريل الماضى، جهودا مثمرة لاحتواء الأزمة بين قوات الجيش وميلشيا الدعم السريع، لتهدئة الوضع والوصول للسلام.





ومنذ الوهلة الأولى فى الأزمة لم تتخلى مصر عن أشقاءها، إذ طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، كما ناشد بوقف فورى لإطلاق النار حفاظًا على مقدرات الشعب السودانى الشقيق. ليس ذلك فحسب، بل استقبلت البلاد أكثر من 70 ألف شخص من منفذى قسطل وأرقين، وسهلت إجراءات عبور المواطنين من السودان، وقدمت جميع أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية.

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