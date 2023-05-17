لافروف: ناقشت مع وزير خارجية بيلاروسيا منع انتشار الأسلحة البيولوجية

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، إننا مستمرون فى التعاون مع بيلاروسيا بالعديد من القضايا، فى ظل الوضع الجيوسياسى الحالي، الذى يحتم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.





وأضاف "لافروف" خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البيلاروسى سيرجى ألينيك، الذى نقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه ناقش حجم التبادل التجارى بين روسيا وبيلاروسيا، الذى بلغ رقمًا قياسيًا العام الماضي.

وذكر أنه اتفق مع "ألينيك" على تطوير عمليات التكامل بين البلدين وتعزيز التعاون السياسى، خصوصًا على المنصات الدولية، كما حققنا نجاحًا بتطبيق 28 مشروعًا للتكامل، فى إطار دولة الاتحاد خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الفضاء الاقتصادى المشترك.

وأوضح وزير الخارجية الروسى، أن اللقاء تناول مناقشات قمة "روسيا - إفريقيا" والتعاون الثنائى، وأكدنا ضرورة تكوين أصدقاء من منظمة الأمم المتحدة التى تضم عددًا كبيرًا من الدول.

وأشار إلى أنهما ناقشا مسألة تدهور العلاقات داخل منظمة الأمم والتعاون فى أوروبا، بسبب أطماع حلف شمال الأطلسى "الناتو"، والمسائل المتعلقة بالاستقرار العالمى وعدم انتشار الأسلحة البيولوجية، وجرى تحديد العمل داخل هيئات متعددة الجوانب فى سياق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووقعنا على إعلان مشترك لتحسين العلاقات الخارجية.