العالم اليوم - تحضيرا للقمة العربية.. وزراء الخارجية العرب يجتمعون في جدة

انتم الان تتابعون خبر تحضيرا للقمة العربية.. وزراء الخارجية العرب يجتمعون في جدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 04:19 مساءً - انطلق، اليوم الأربعاء، اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية تحضيرا للقمة العربية، التي ستنعقد بعد غد الجمعة.

وفي مستهل الاجتماع، قال وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف:

العالم يشهد تحولات تتطلب موقفا عربيا لمواكبتها.

نرحب بعودة سوريا إلى صفوف الجامعة العربية.

ندعو إلى مضاعفة الجهود العربية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية.

نسعى لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

التطورات في السودان تمثل مصدر قلق بالغ.

عودة الاستقرار في ليبيا لن تتم إلا عبر مسار داخلي يمر بتنظيم الانتخابات.

من جهته، كشف وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، في أعقاب تسلمه رئاسة المجلس:

نشكر الجزائر على جهودها خلال فترة رئاستها للقمة السابقة.

أرحب بمشاركة الوفد السوري في الاجتماع الوزاري العربي.

نؤكد ضرورة وجود موقف عربي لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم.

منطقتنا العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تجعلنا أمام تحدي مع أنفسنا.

تجدد المملكة العربية السعودية تطلعها للعمل معكم جميعا لتعزيز استقرار دولنا وحشد الجهود والمضي قدما في مسار التنمية والازدهار.

وفي أعقاب ذلك، ذكر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط: