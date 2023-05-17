أبو الغيط: العرب لن يتركوا إخوانهم فى السودان.. ونقدم كل الدعم الممكن

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط فى كلمته خلال الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية بجدة، إن الصراعات العالمية تمثل تطورا سلبيا على الدول النامية، مؤكدا أن الأزمة الأوكرانية تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى، ولكن علينا التشبث بالمصالح الوطنية لدولنا لمواجهة التحديات.
وفيما يخص الأزمة السودانية، أكد أبو الغيط أن العرب لن يتركوا إخوانهم فى السودان وحدهم، مضيفا أننا نتابع التطورات فى السودان ونقدم كل الدعم الممكن.
وتابع بأن الاشتباكات فى الخرطوم أثرت على أبناء الشعب السودانى، مشيرا إلى أن حل الأزمة السودانية مرهون بالسودانيين أنفسهم.
أما عن القضية الفلسطينية، قال إن "المبادرة العربية للسلام هى الخيار الاستراتيجى الأول لإنهاء الاحتلال"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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