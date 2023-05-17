وفاة طالبة أردنية سقطت من اعلى سطح المدرسة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- توفيت فتاة اليوم الثلاثاء جراء تعرضها للسقوط في الكرك . وقال مصدر : ان طالبة في الصف الثامن اصيبت بعد سقوطها عن سطح المدرسة المكونة من اربعة طوابق ، حيث تم نقلها الى المستشفى وما لبثت ان فارقت الحياة . والتحقيق جار .

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