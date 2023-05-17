العالم اليوم - بوتين: الوضع مستقر في سوق النفط

انتم الان تتابعون خبر بوتين: الوضع مستقر في سوق النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 05:16 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الوضع في سوق النفط العالمية "مستقر تماما" بشكل عام.

وفي حديثه في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، قال أيضا إن بلاده خفضت إنتاج النفط وإنه عند "المستوى المطلوب".

وأضاف "لكن جميع قراراتنا بما في ذلك المتعلقة بالخفض الطوعي للإنتاج، مرتبطة تحديدا بالحاجة إلى الحفاظ على بيئة سعرية معينة في الأسواق العالمية، وبالحوار والتواصل مع شركائنا في أوبك+".

واتفق تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين منهم روسيا على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق مع تدهور الآفاق الاقتصادية، مما أثر على الأسعار.

وفي خطوة مفاجئة في أوائل أبريل، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك+ خفضا جديدا في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.

وساعد ذلك أسعار النفط على الارتفاع بشدة، لكن هذه المكاسب تلاشت بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الشهر على توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2023 بدون تغيير للشهر الثالث، وعزت ذلك إلى أن نمو الطلب الصيني المحتمل سيعوض مخاطر اقتصادية في أماكن أخرى مثل تلك المتعلقة بسقف الدين الأميركي.