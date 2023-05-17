الجزائر: فلسطين قضيتنا المركزية..ونسعى لإطلاق عملية سياسية لحل أزمة السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية الجزائرى فى كلمته خلال الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية بجدة، أننا سعينا إلى خدمة المشروعات والقضايا العربية، كذلك هناك حركة إيجابية بالمنطقة العربية نأمل استمرارها.

وتابع بأن القضية الفلسطينية هى قضيتنا المركزية، مضيفا أن إسرائيل تمارس اعتداءات ممنهجة ضد الفلسطينيين، ولكننا نواصل مساعينا لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وفيما يخص الأزمة السودانية، قال عطاف، إننا نسعى لإطلاق عملية سياسية لحل الأزمة، كذلك نجدد نداءنا للوقف الفورى لإطلاق النار بالخرطوم.

واختتم حديثه، بأن اجتماعنا فرصة لتأكيد أهمية تعزيز العمل العربى المشترك، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".