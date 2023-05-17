جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية الجزائرى فى كلمته خلال الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية بجدة، أننا سعينا إلى خدمة المشروعات والقضايا العربية، كذلك هناك حركة إيجابية بالمنطقة العربية نأمل استمرارها.
وتابع بأن القضية الفلسطينية هى قضيتنا المركزية، مضيفا أن إسرائيل تمارس اعتداءات ممنهجة ضد الفلسطينيين، ولكننا نواصل مساعينا لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفيما يخص الأزمة السودانية، قال عطاف، إننا نسعى لإطلاق عملية سياسية لحل الأزمة، كذلك نجدد نداءنا للوقف الفورى لإطلاق النار بالخرطوم.
واختتم حديثه، بأن اجتماعنا فرصة لتأكيد أهمية تعزيز العمل العربى المشترك، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر: فلسطين قضيتنا المركزية..ونسعى لإطلاق عملية سياسية لحل أزمة السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.