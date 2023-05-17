رسائل أردنية تصل إلى تجار المخدرات : مرعي الرمثان كان الأول وليس الأخير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- أفادت مصادر محلية سورية أن رسائل نصّية وصلت إلى أرقام عدد من المتهمين بتجارة وتهريب المخدرات، في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، تدعوهم لتسليم أنفسهم لحرس الحدود الأردني، وتحذّرهم من مصير مشابه لمرعي الرمثان.
ووفق موقع السويداء 24 المحلي الذي نشر متن الرسائل التي وصلت من أرقام أردنية حيث جاء فيها: "نعلم من أنتم، تحركاتكم مرصودة، اجتماعاتكم مخترقة. تساهمون في تخريب عقول أبناء شعبنا ولأجلهم لن نرحم أي شخص منكم، نشامى الأردن ستحلق كالنسور ليتم اصطيادكم مجرم تلو الآخر مرعي الرمثان كان الأول وليس الأخير".
وتضيف الرسائل: سلموا أنفسكم لقوات حرس الحدود الأردني قبل أن تنقضي المهلة والبدء بمحاسبتكم ويكون مصيركم كمصير مرعي الرمثان، لن تفلتوا من العقاب مهما فعلتم. القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي".
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