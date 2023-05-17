العالم اليوم - "أمنية للاتصالات" الأردنية تطلق خدمات الجيل الخامس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 06:22 مساءً - قالت شركة أمنية للاتصالات في الأردن، الأربعاء، إنها أطلقت خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مناطق حضرية كبرى، لتسبق بذلك الشركتين الرئيسيتين المنافستين لها.

وصرح فيصل قمحية الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة رويترز بأن أمنية منذ حصولها على الترخيص في وقت سابق من هذا العام، دخلت في شراكة مع إريكسون في المرحلة الأولى من طرح الخدمة من خلال إنشاء البنية التحتية وتحديث الشبكة الحالية للجيل الرابع.

ويقدر خبراء قيمة سوق خدمات الاتصالات في الأردن بما يصل إلى 1.2 مليار دولار. والشركتان الأخريان هما مجموعة زين ومقرها الكويت وأورانج الأردن.

وتملك مجموعة بيون للاتصالات ومقرها البحرين معظم الأسهم في شركة أمنية. وتملك بيون أيضا شركة بتلكو البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية.