العالم اليوم - نوجا القابضة البحرينية تطرح صكوكا بقيمة 750 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 06:22 مساءً - ذكرت مؤسسة إنترناشيونال فاينانس ريفيو المتخصصة في أدوات الدخل الثابت وأبحاث أسواق المال أن الشركة القابضة للنفط والغاز (نوجا القابضة) المملوكة للحكومة البحرينية طرحت صكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار ودفع الطلب على الطرح مرتفع العائد السعر دون النطاق الاسترشادي.

وتجاوز حجم دفتر الأوامر 3.75 مليار دولار قبل الطرح مما سمح لشركة نوجا القابضة بعرض عائد يبلغ 6.625 بالمئة مقارنة بعائد استرشادي أولي نسبته 7.25 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الشركة يوم الاثنين إنها ستعقد اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار جديد محتمل للصكوك في إطار برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار، لكنها أطلقت أيضا عرضا لإعادة شراء سندات حالية وربطت بينه وبين الإصدار الجديد.

والشركة مملوكة بالكامل للحكومة البحرينية المصنفة عند ‭B+‬‬ من جانب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ووفقا لعرض تقديمي للمستثمرين حققت نوجا القابضة أرباحا صافية قدرها 1.06 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعا من 466 مليون دولار في 2021 وفي أعقاب خسارة صافية تبلغ 130 مليون دولار في 2020.

وعينت الشركة بنك إيه.بي.سي وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.