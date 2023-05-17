وزير الصناعة الاماراتى: حجم التعاون مع الصين يتجاوز 70 مليار دولار

وأوضح الجابر، أن الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد، بدأ فى توطيد العلاقات مع الصين منذ سنوات، وتقارب البلدان خلال جائحة كورونا، عندما أعلنت الإمارات فتح حدودها بينما أغلقتها الكثير من دول العالم.
وأنتجت الإمارات أقنعة الوجه باستخدام آلات من مصادرها فى الصين، بخلاف اختبارات الحمض النووى بالتعاون مع إحدى شركات الجينات الرائدة فى الصين، وأنتجت اللقاحات بالتعاون مع الصين، التى كانت أكثر استعدادًا من الشركات الغربية للتعاون مع الإمارات، وفق ما أفاد به المسؤولون الإماراتيون.
وتابع:"التجارة بين الإمارات والصين تجاوز 70 مليار دولار ولا تتعلق بالنفط فحسب، بل تتوسع إلى المجالات المالية والتكنولوجية والتبادل الثقافى، كما تتسق مصالح الإمارات مع مصالح روسيا، حيث رفضت أبوظبى، فى فبراير 2022، التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى يدين الحرب الروسية الاوكرانية، وذلك سعياً لحصد الدعم الروسى من خلال التصويت لصالح قرار آخر يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية".
وأكد الجابر أن امتناع الإمارات عن التصويت، ألحق أضرارًا بالجهود الأمريكية المبكرة لعزل روسيا.
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