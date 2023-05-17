الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوريواصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرجت خلال الساعات الماضية صهاريج محملة بمئات الأطنان من النفط المسروق من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية، اليوم الأربعاء، القول: إن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 42 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة خرج على دفعات عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت بالتعاون مع ميليشيا "قسد المرتبطة به عمليات سرقة النفط خلال الأسابيع الأخيرة من حقول الجزيرة، متعمدة نقل الكميات المسروقة إلى قواعدها في العراق عبر دفعات وبأوقات متقطعة.