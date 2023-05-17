مرصد الزلازل يسجل زلزالا بقوة 4.2 ريختر في خليج العقبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 مايو 2023 08:07 مساءً - دوت الخليج :- سجل مرصد الزلازل الأردني، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، مساء اليوم الثلاثاء، زلزالا بقوة 4.2 ريختر في خليج العقبة.

وقال رئيس المرصد، المهندس غسان سويدان، إن الزلزال المسجل عند الساعة 10:06 مساء بتوقيت عمان وقع على عمق 20 كلم.

ووقع الزلزال على بعد 110 كيلو مترات جنوب مدينة العقبة.

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