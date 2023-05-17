العالم اليوم - افحص بريدك.. "غوغل" ستحذف آلاف الحسابات من "جيميل"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 08:20 مساءً - نبهت شركة "غوغل" من أنها ستحذف عددا كبيرا من الحسابات في خدمتها للبريد الإلكتروني "جيميل" قريبا.

وقالت "غوغل" إن هذه الخطوة تأتي ضمن تشديد الإجراءات الأمنية في "الجيميل".

وذكرت أن آلاف الحسابات المهجورة وغير المستخدمة قد تخذف خلال أشهر، وسط مخاوف من عمليات احتيال وقرصنة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء.

وتشمل قائمة الحسابات الموضوعة على قائمة الحذف، تلك التي تعرضت كلمات المرور الخاصة بها إلى الاختراق إلى جانب الحسابات التي لم يخضعها أصحابها إلى فحص أمني لأكثر من عامين، بما في ذلك الفشل في تشغيل خاصية التحقق الثنائية.

وكتبت "غوغل" على مدونتها: "الناس تريد المنتجات والخدمات التي يستهلكونها عبر الإنترنت آمنة وسليمة"، مشيرة إلى هذا الأمر دفعها إلى الاستثمار كثيرا في الأمن الرقمي ومواجهة قراصنة الإنترنت.

وأضافت: "أنه حتى مع وجود هذه الحماية، فمن المرجح أن يتعرض الحساب إلى الاختراق في حال لم يجر استخدامه لفترة طويلة".

وأرجعت ذلك إلى أن الحسابات المنسية أو غير المستخدمة تعتمد على كلمات مرور قديمة أو معاد استخدامها، وهو ما يجعلها عرضة لاختراق، فضلا عن عدم استخدام خاصية التحقق الثنائي وإجراء فحوص أمنية أقل.