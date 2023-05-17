العالم اليوم - "إنتركونتيننتال" و"تشييد" تخططان لافتتاح 12 فندقا بالسعودية

انتم الان تتابعون خبر "إنتركونتيننتال" و"تشييد" تخططان لافتتاح 12 فندقا بالسعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 08:20 مساءً - وقعت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وشركة تشييد لتشغيل الفنادق، اتفاقية لافتتاح ما لا يقل عن 12 فندقا في السعودية، والتي ستنضم إلى مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وذلك بقيمة 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار) بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تشييد"، فالح معتصم حجاج، إن الاتفاقية مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، ستُسهم في تحقيق استراتيجية المملكة للسياحة، والتي تهدف للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول 2030، والإسهام في إيجاد أكثر من 800 وظيفة مرتبطة بقطاعي السياحة والضيافة في المملكة.

وبحسب بنود الاتفاقية، فإن فنادق "هوليداي إن إكسبريس" المراد تطويرها ستقع في قلب المدن المُستهدفة.

ويصل عدد غرف الفنادق الـ 12 المراد تطويرها إلى 2500 غرفة، وتشمل المدن المُستهدفة كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والطائف، وأبها، وتبوك، وجازان، والعلا، والباحة، وينبع، وحائل، والأحساء، ونجران.

ووفقا للخطة التطويرية، من المتوقع تشغيل أول فندق "هوليداي إن إكسبريس" في مدينة جدة بوسط عام 2025 بسعة (300) غرفة.

يذكر أن السعودية تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 10 بالمئة بحلول 2030 مقابل 3 بالمئة فقط حاليا. ورصدت المملكة مؤخرا 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لإطلاق حملة موسم الصيف، بهدف التعريف بالوجهات السياحية في البلاد.